Соединенные Штаты профинансируют передачу этого вооружения для Украины в рамках нового пакета помощи.

США передадут Украине зенитные ракетные комплексы Patriot. Они войдут в новый пакет помощи в размере 40 млрд долларов, недавно одобренный Сенатом.

Об этом сообщает The Washington Post.

Новый пакет помощи, одобренный в четверг, 19 мая, предусматривает военную помощь Украине в размере 20 млрд долларов. По данным издания, США планируют профинансировать передачу украинской армии систем вооружения, таких как Patriot и дальнобойная артиллерия.

Кроме того, к пакету помощи включили более 8 млрд долларов общей экономической поддержки Украины, почти 5 млрд долларов глобальной продовольственной помощи и более 1 млрд долларов на поддержку беженцев.

Patriot - это зенитно-ракетный комплекс, предназначенный для уничтожения баллистических ракет малой дальности, самолетов и крылатых ракет.

Раньше CNN сообщало, что США и их союзники по НАТО предоставили Вооруженным силам Украины системы противовоздушной обороны, что позволит защитить украинское небо от русских крылатых ракет. Речь идет о зенитно-ракетных комплексах советских времен: "Оса" (по классификации НАТО – SA-8), системах С-300 (SA-10, SA-12) и переносных зенитно-ракетных комплексах "Стрела-3" (SA-14).

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