В Винницкой области под ракетный обстрел попали два города. На месте работают СБУ и полиция.

В Винницкой области под ракетный обстрел оккупантов попали города Жмеринка и Казатин.

Об этом в Telegram сообщил председатель Винницкой областной военной администрации Сергей Борзов.

"Сегодня Винницкая область снова под ракетными обстрелами. Города Жмеринка и Казатин. Враг пытается нанести удары по объектам критической инфраструктуры. Есть жертвы и раненые. Ведутся спасательные работы. На месте работают СБУ и полиция", - заявил Борзов.

Как сообщал УНИАН, по информации председателя правления АО "Укрзализныця" Александра Камышина, сегодня утром оккупанты обстреляли пять железнодорожных станций в центре и на западе Украины.

Из-за повреждения железнодорожной инфраструктуры задерживается ряд поездов.

Известно о двух ракетные удары по железнодорожной инфраструктуре Ривненщины.

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