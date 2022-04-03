В настоящее время установлено несколько фактов похищения молодых мужчин в городе Тростянец.

В Сумской области прокуратура открыла производство против российских оккупантов, которые похищают и пытают молодых мужчин.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.

Следствие установило, что в городе Тростянец оккупанты во время обысков в домах мирных жителей похитили 32-летнего и 29-летнего мужчин. В настоящее время их местонахождение неизвестно.

Также 20 марта россияне захватили в плен еще двоих мужчин. Их содержали и пытали в помещении железнодорожного вокзала. Когда начались активные боевые действия, мужчинам удалось сбежать из плена.

"При процессуальном руководстве Ахтырской окружной прокуратуры осуществляются досудебные расследования по фактам похищения людей представителями иностранного государства (ч. 1 ст. 146-1 Угодовного кодекса)", - говорится в сообщении прокуратуры.

Как сообщал УНИАН, сегодня советник главы Офиса президента, член украинской переговорной группы Михаил Подоляк показал зверства оккупантов на Киевщине и обратился к европейским партнерам. Он опубликовал серию фотографий украинцев, с которыми жестоко расправились российские оккупанты. "Киевская область. Ад 21 века. Тела расстрелянных мужчин и женщин со связанными руками. Самые ужасные преступления нацизма снова в Европе. Это намеренно сделала Россия", - написал Подоляк.

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