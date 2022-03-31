Подразделения Вооруженных сил Украины освободили город несколько дней назад.

"Укрзализныця" отстроит разрушенную оккупантами привокзальную площадь в Тростянце.

Об этом заявил министр инфраструктуры Александр Кубраков в Telegram.

"Считаем убытки, планируем восстановление. Договорились, что восстановление полностью разрушенной привокзальной площади на себя возьмет "Укрзализныця", - сказал Кубракова.

Он отметил, что посетил освобожденный от российских захватчиков Тростянец.

"Месяц город занимали российские оккупанты. Несчитанные смерти, разрушенные площади и дома", - добавил он.

По словам местных жителей, русские даже не пытались взять власть, они заняли несколько позиций в городе и ждали быстрого продвижения дальше, а когда этого не произошло, начали заниматься мародерством и хаотичной защитой.

Как сообщал УНИАН, 26 марта силами 93-й бригады "Холодный Яр" с помощью территориальной обороны и местных партизан город Тростянец на Сумщине освободили от российских оккупационных войск.

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