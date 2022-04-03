Мост, уничтоженный противником, находится на пути из Путивля в Сумы.

В Сумской области оккупанты взорвали мост через реку Сейм.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий, обнародовав фото остатков переправы.

"Мост через реку Сейм, взорван орками. Это был путь из Путивля в Сумы", - отметил Живицкий.

Напомним, 2 апреля Генштабе Вооруженных сил Украины сообщили, на Слобожанщине оккупанты заблокировали выезд из города Бурынь, где фиксируется большое скопление вражеской военной техники.

Продолжается блокада Путивля, город окружен блокпостами врага. В поселке Юрьево Сумской области оккупанты проводят рейды с целью переписи населения и поиска оружия.

Дмитрий Живицкий 2 числа сообщил, что в Конотопском районе Сумщины с территории РФ зашло большое количество вражеских войск и сформирован условный "коридор", через который происходит постоянное движение военной техники из Киевской и Черниговской областей в обратном направлении - в Россию.

Стоит отметить, что российские войска ворвались на украинскую территорию рано утром 24 февраля.

Вас также могут заинтересовать новости: