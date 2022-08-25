Поисково-спасательные работы продолжаются.

Среди погибших в результате вчерашней вражеской атаки по поселку Чаплино - двое детей.

Об этом сообщил председатель Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко в своем Telegram.

"Продолжаются поисково-спасательные работы в поселке Чаплино. Российская атака, которая произошла накануне, унесла жизни более 20 человек, среди них двое мальчиков - 6 и 11 лет. Они просто играли у себя дома, когда туда прилетели российские ракеты", - написал он.

По его словам, полиция открыла уголовное производство относительно нарушения законов и обычаев войны.

Как сообщал УНИАН, 24 августа оккупанты нанесли ракетный удар по железнодорожной станции Чаплино Днепропетровской области.

Около полуночи президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении сообщил о 22 погибших, из них пять человек сгорели в автомобиле, а также погиб мальчик 11 лет, который находился в доме, куда попала российская ракета.

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