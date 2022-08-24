Около 50 человек ранены.

Президент Украины Владимир Зеленский на заседании Совета Безопасности ООН сообщил об ударе российских оккупантов по железнодорожной станции на Днепропетровщине и по меньшей мере 15 погибших.

Об этом говорилось в его выступлении на заседании Совбеза ООН, видеозапись которого опубликована в Telegram-канале главы государства.

"Только идя делать это обращение я получил информацию о том, что российским ракетным ударом по Днепропетровской области, по железнодорожной станции, прямо по вагонам на станции Чаплино - четыре пассажирских вагона сейчас горят. По состоянию на сейчас убиты по меньшей мере 15 человек и около 50 человек ранены. Спасатели работают. Но, к сожалению, количество погибших еще может увеличиться", - подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что "так Россия подготовилась к этому заседанию Совбеза ООН".

Как сообщал УНИАН, сегодня в Синельниковском районе Днепропетровской области вражеская ракета попала в частный дом. В результате российской атаки погиб 11-летний ребенок.

Ранее украинские спецслужбы и политики неоднократно предупреждали украинцев о высокой угрозе ракетных ударов со стороны РФ в 31-ю годовщину Независимости Украины. Сегодня по всей территории страны раздаются воздушные тревоги.

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