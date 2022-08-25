Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении.

На День Независимости Вооруженные Силы Украины ликвидировали еще 150 оккупантов. Общие боевые потери противника с 24.02 по 25.08 ориентировочно составили 45 тысяч 850 человек.

Об этом в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

Так, враг уже потерял:

личного состава - около 45850 (+150) человек,

танков-1929 (+5) ед,

боевых бронированных машин-4245 (+2) ед,

артиллерийских систем-1037 (+1) ед,

РСЗО-272 (+6) ед,

средства ПВО-148 (+1) ед,

самолетов-234 ед,

вертолетов – 202 (+3) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 828 (+9),

крылатые ракеты - 196 единиц,

корабли /катера - 15 ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 3160 ед,

специальная техника / special equipment - 99 единиц.

"Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении. Данные уточняются. Бей оккупанта! Вместе победим! Наша сила - в правде!",- добавили в Генштабе.

Ранее УНИАН уже сообщал, что Резников пообещал "позитивные новости" с фронта уже в этом году.

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