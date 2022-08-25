На День Независимости Вооруженные Силы Украины ликвидировали еще 150 оккупантов. Общие боевые потери противника с 24.02 по 25.08 ориентировочно составили 45 тысяч 850 человек.
Об этом в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.
Так, враг уже потерял:
- личного состава - около 45850 (+150) человек,
- танков-1929 (+5) ед,
- боевых бронированных машин-4245 (+2) ед,
- артиллерийских систем-1037 (+1) ед,
- РСЗО-272 (+6) ед,
- средства ПВО-148 (+1) ед,
- самолетов-234 ед,
- вертолетов – 202 (+3) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 828 (+9),
- крылатые ракеты - 196 единиц,
- корабли /катера - 15 ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 3160 ед,
специальная техника / special equipment - 99 единиц.
"Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении. Данные уточняются. Бей оккупанта! Вместе победим! Наша сила - в правде!",- добавили в Генштабе.
Ранее УНИАН уже сообщал, что Резников пообещал "позитивные новости" с фронта уже в этом году.