Украинские воины уничтожили технику РФ / фото Генштаб

На День Независимости Вооруженные Силы Украины ликвидировали еще 150 оккупантов. Общие боевые потери противника с 24.02 по 25.08 ориентировочно составили 45 тысяч 850 человек.

Об этом в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

Так, враг уже потерял:

  • личного состава - около 45850 (+150) человек, 
  • танков-1929 (+5) ед,
  • боевых бронированных машин-4245 (+2) ед,
  • артиллерийских систем-1037 (+1) ед,
  • РСЗО-272 (+6) ед,
  • средства ПВО-148 (+1) ед,
  • самолетов-234 ед,
  • вертолетов – 202 (+3) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 828 (+9),
  • крылатые ракеты - 196 единиц,
  • корабли /катера - 15 ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 3160 ед,

специальная техника / special equipment - 99 единиц.

"Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении.  Данные уточняются. Бей оккупанта! Вместе победим! Наша сила - в правде!",- добавили в Генштабе.

Ранее УНИАН уже сообщал, что Резников пообещал "позитивные новости" с фронта уже в этом году.

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