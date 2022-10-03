Никто не высказался против решения президента РФ.

Российская Госдума поддержала решение президента Владимира Путина аннексировать части четырех областей Украины.

Госдума ратифицировала так называемы "договоры о вхождении" в состав России самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР", а также Херсонской и Запорожской областей, сообщает "РИА Новости" в Telegram.

По данным агентства, такое решение Госдума РФ поддержала единогласно. Стоит отметить, что в Госдуме всего 450 депутатов.

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Россия попыталась аннексировать части ряда областей Украины - это нужно знать

Еще в 2014 году Россия вторглась на часть Донбасса и поддержала боевиков, которые создали "ДНР" и "ЛНР".

В 2022 году в ходе полномасштабного вторжения, которое началось рано утром 24 февраля, РФ захватила часть востока и юга нашей страны.

23-27 сентября противники с помощью автоматов провели на захваченных территориях свои псевдореферендумы. В Донецкой и Луганской областях был "референдум" о присоединении к России, а на части Запорожской и Херсонской областей - о выходе из состава Украины и присоединении к РФ.

Противники "нарисовали" результаты "голосования" - якобы большинство людей высказались "за" инициативы оккупантов.

В частности, Украина США, страны-члены ЕС и НАТО не признали результаты псевдореферендумов.

Несмотря на это, 30 сентября Владимир Путин объявил об аннексии частей четырех украинских регионов.

В тот же день президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление украинского государства в НАТО в упрощенном порядке.

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