Иранский беспилотник сбит из крупнокалиберного пулемета "Утес".

В Николаевской области сбит очередной иранский дрон-камикадзе врага - Shahed-136.

Об этом сообщается на странице Воздушного командования "Юг" Вооруженных Сил Украины в Facebook.

"Утром 8 октября на Николаевщине воинами мобильной огневой группы Херсонской зенитной ракетной бригады из крупнокалиберного пулемета "Утес" сбит дрон-камикадзе Shahed-136", - отметили в командовании.

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В ВСУ также показали, что осталось от вражеского дрона.

Россия использует против Украины иранские беспилотники - важнейшие новости

В середине августа сообщалось, что власти Ирана продали РФ тысячу беспилотников.

23 сентября Россия впервые атаковала иранскими дронами-камикадзе Одессу, два беспилотники в припортовой зоне разрушили админздание, были повреждены четыре жилых дома. Из-за атаки дронами погибли два человека.

В ночь на 5 октября противники атаковали беспилотниками Белую Церковь Киевской области, зафиксировано шесть попаданий, повреждена инфраструктура города, и пострадал один человек.

7 октября оккупанты впервые атаковали дронами Запорожье, сообщалось об одном госпитализированном.

8 октября стало известно, что на юге украинская армия сбила три дрона-камикадзе, которыми противник атаковал Николаевщину и Одесскую область.

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