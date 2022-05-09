Как минимум 1 российская ракета попала в одесскую гостиницу "Grande Pettine", которую местные жители называют "оплотом русского мира".
Как сообщает CNN, когда пророссийское движение в Одессе было на пике (около 10 лет назад) в комплексе "Grande Pettine", расположенном на берегу моря, проводились конференции, посвященные братству Украины и России. Одна из них называла "Вызовы мирового кризиса: единство Украины и России".
Журналисты также отмечают, что это место привлекало ведущих российских ток-шоу и некоторых российских политиков.
На минувших выходных в здание гостиницы прилетала как минимум одна российская ракета.
"От взрывов вражеских снарядов разрушены и повреждены здания гостинично-ресторанного комплекса. Также повреждения получил объект коммунальной инфраструктуры. Жертв и пострадавших нет. Во время ракетных обстрелов людей в комплексе, к счастью, не было", - сообщали в прокуратуре Одессы.
По информации издания "Думская", владелец "Grande Pettine" - бывший депутат облсовета от "Партии регионов" и владелец рынка "Южный" Сергей Демидов.
Как ранее сообщал УНИАН, вечером в воскресенье, 8 мая, Россия выпустила по Одессе три ракеты: одну сбили силы украинской ПВО, две другие – попали в жилой район и разрушили зону отдыха. На месте прилетов возник пожар.
Вас также могут заинтересовать новости:
- Из-за ночных ракетных ударов в Одесской области ранены 3 человека (фоторепортаж)
- Россия обстреляла Одессу с Черного моря: ракеты попали в жилой район (фото, видео)
- Ракетные удары по Одессе: правоохранители открыли уголовное дело
- Полетели "Ониксы": оккупанты из Крыма обстреляли Одесскую область сверхзвуковыми ракетами