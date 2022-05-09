Это место привлекало ведущих российских ток-шоу и некоторых российских политиков.

Как минимум 1 российская ракета попала в одесскую гостиницу "Grande Pettine", которую местные жители называют "оплотом русского мира".

Как сообщает CNN, когда пророссийское движение в Одессе было на пике (около 10 лет назад) в комплексе "Grande Pettine", расположенном на берегу моря, проводились конференции, посвященные братству Украины и России. Одна из них называла "Вызовы мирового кризиса: единство Украины и России".

Журналисты также отмечают, что это место привлекало ведущих российских ток-шоу и некоторых российских политиков.

На минувших выходных в здание гостиницы прилетала как минимум одна российская ракета.

"От взрывов вражеских снарядов разрушены и повреждены здания гостинично-ресторанного комплекса. Также повреждения получил объект коммунальной инфраструктуры. Жертв и пострадавших нет. Во время ракетных обстрелов людей в комплексе, к счастью, не было", - сообщали в прокуратуре Одессы.

По информации издания "Думская", владелец "Grande Pettine" - бывший депутат облсовета от "Партии регионов" и владелец рынка "Южный" Сергей Демидов.

Как ранее сообщал УНИАН, вечером в воскресенье, 8 мая, Россия выпустила по Одессе три ракеты: одну сбили силы украинской ПВО, две другие – попали в жилой район и разрушили зону отдыха. На месте прилетов возник пожар.

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