Наталья Гуменюк отметила, что россияне тестируют разные модификации дронов.

Российские оккупанты пытаются скрыть свои дроны, чтобы силы противовоздушной обороны Украины не смогли их обнаружить визуально. Для этого "шахеды" перекрашивают под цвет ночного неба.

"Мы уже знакомы с теми модификациями, которые они уже применили. Они преимущественно окрашены в разные цвета, различные оттенки черного, карбонового, темно-серого. Пытаются подстроиться под ночное небо", - рассказала представительница Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

При этом она отметила, что российские дроны имеют разные звуковые характеристики.

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"В разных модификациях по-разному. Имеются признаки того, что подбирают, как будет эффективнее. Вывод о том, имеют ли они более усиленную боевую часть, мы пока не имеем. В частности, относительно того дрона, который попал в многоэтажку в Одессе 2 марта во время ночной атаки. Но есть такое предположение у специалистов, что, вероятно, некоторые из них имеют усиленную боевую часть", - подытожила Гуменюк.

Удар по Одессе 2 марта - главные новости

Ночью 2 марта россияне снова ударили по Одессе и области дронами, один из которых попал в многоэтажный дом в спальном районе. В результате удара разрушен целый подъезд, под завалами оказались люди.

Спасатели, полицейские и коммунальщики работали на месте удара до ночи 3 марта. Пять человек удалось спасти, 12 одесситов погибли, в том числе 4-месячный Тимофей, 7-месячная Лиза, 3-летний Марк, 8-летняя Злата и 9-летний Сережа.

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