Российские оккупанты пытаются скрыть свои дроны, чтобы силы противовоздушной обороны Украины не смогли их обнаружить визуально. Для этого "шахеды" перекрашивают под цвет ночного неба.
"Мы уже знакомы с теми модификациями, которые они уже применили. Они преимущественно окрашены в разные цвета, различные оттенки черного, карбонового, темно-серого. Пытаются подстроиться под ночное небо", - рассказала представительница Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.
При этом она отметила, что российские дроны имеют разные звуковые характеристики.
"В разных модификациях по-разному. Имеются признаки того, что подбирают, как будет эффективнее. Вывод о том, имеют ли они более усиленную боевую часть, мы пока не имеем. В частности, относительно того дрона, который попал в многоэтажку в Одессе 2 марта во время ночной атаки. Но есть такое предположение у специалистов, что, вероятно, некоторые из них имеют усиленную боевую часть", - подытожила Гуменюк.
Удар по Одессе 2 марта - главные новости
Ночью 2 марта россияне снова ударили по Одессе и области дронами, один из которых попал в многоэтажный дом в спальном районе. В результате удара разрушен целый подъезд, под завалами оказались люди.
Спасатели, полицейские и коммунальщики работали на месте удара до ночи 3 марта. Пять человек удалось спасти, 12 одесситов погибли, в том числе 4-месячный Тимофей, 7-месячная Лиза, 3-летний Марк, 8-летняя Злата и 9-летний Сережа.