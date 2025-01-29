В области продолжалась напряженная работа сил ПВО.

Российские оккупанты ночью атаковали Измаильский район Одесской области ударными беспилотниками.

Об этом сообщил глава Одесской ОГА Олег Кипер. "Продолжалась напряженная работа наших сил ПВО. Целью россиян была припортовая инфраструктура. К счастью, погибших и пострадавших нет", - детализировал он.

Кипер добавил, что в результате атаки есть повреждения зданий. В настоящее время над ликвидацией вражеской атаки на месте работают все соответствующие службы.

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"Правоохранители фиксируют последствия очередного террористического акта россиян против гражданского населения Одесской области", - подытожил Кипер.

Ночная атака дронов на Украину

Ночью и рано утром оккупанты атаковала Украину ударными беспилотниками типа Shahed. В Киеве и некоторых областях работала противовоздушная оборона.

В частности, Воздушные силы зафиксировали в 5:30 движение БПЛА в направлении Киева, Сумщины, Черниговщины и Полтавщины. До этого "шахеды" маневрировали в воздушном пространстве Украины, меняя курс.

Около 6 утра в Киеве прогремели взрывы. Местные паблики сообщили о работе ПВО по вражеским дронам. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что обломки вражеского БпЛА упали недалеко от станции метро в Дарницком районе столицы.

А телеграм "Одесса INFO" утром сообщил, что в порту Килия на Дунае после ночного удара "шахедов" произошел пожар. Но тогда местные власти эту информацию не подтверждали.

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