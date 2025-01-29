Российские оккупанты ночью атаковали Измаильский район Одесской области ударными беспилотниками.
Об этом сообщил глава Одесской ОГА Олег Кипер. "Продолжалась напряженная работа наших сил ПВО. Целью россиян была припортовая инфраструктура. К счастью, погибших и пострадавших нет", - детализировал он.
Кипер добавил, что в результате атаки есть повреждения зданий. В настоящее время над ликвидацией вражеской атаки на месте работают все соответствующие службы.
"Правоохранители фиксируют последствия очередного террористического акта россиян против гражданского населения Одесской области", - подытожил Кипер.
Ночная атака дронов на Украину
Ночью и рано утром оккупанты атаковала Украину ударными беспилотниками типа Shahed. В Киеве и некоторых областях работала противовоздушная оборона.
В частности, Воздушные силы зафиксировали в 5:30 движение БПЛА в направлении Киева, Сумщины, Черниговщины и Полтавщины. До этого "шахеды" маневрировали в воздушном пространстве Украины, меняя курс.
Около 6 утра в Киеве прогремели взрывы. Местные паблики сообщили о работе ПВО по вражеским дронам. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что обломки вражеского БпЛА упали недалеко от станции метро в Дарницком районе столицы.
А телеграм "Одесса INFO" утром сообщил, что в порту Килия на Дунае после ночного удара "шахедов" произошел пожар. Но тогда местные власти эту информацию не подтверждали.