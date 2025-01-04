Еще один пострадавший находится в реанимации.

Молодая женщина, раненная во время атаки ударными беспилотниками на Киевщину в пятницу, 3 января, умерла. Об этом сообщила Киевская ОГА.

"Молодая женщина, которая была ранена в результате падения сбитой вражеской цели во время вчерашней массированной атаки БпЛА на Киевщину, умерла. Женщина 2002 года получила ранение в живот. Врачи до последнего почти сутки боролись за ее жизнь. Но ранение было очень тяжелое", - говорится в сообщении.

Отмечается, что еще один пострадавший - мужчина 1953 года рождения, который получил ранение в спину вчера вечером, - находится в реанимации. Под наблюдением врачей еще один пострадавший - молодой парень, который получил ранение колена.

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"Ночью враг продолжал атаковать Киевскую область БпЛА. В области работали силы ПВО. Есть сбитые цели. Падение обломков фиксируются на открытых участках местности за пределами населенных пунктов", - добавили в ОВА.

Атака на Киевскую область 3 января

В ночь на пятницу, 3 января, российские оккупанты атаковали Украину ударными беспилотниками типа "шахед". Часть "шахедов" атаковала столицу. В Киеве сработала система ПВО. Обломки дронов упали в Голосеевском и Дарницком районах Киева.

В результате вражеской воздушной атаки на Киевщину один человек погиб и четверо были ранены. В частности, в одном из районов области от ранения обломками сбитой цели погиб водитель грузовика. Мужчина скончался на месте происшествия.

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