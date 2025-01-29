Городские власти данных о последствиях атаки пока не сообщали.

В Одесской области в порту Килия на Дунае после ночного удара "шахедов" произошел пожар.

Об этом сообщает телеграм "Одесса INFO", публикуя видео с заревом от огня.

Местные власти пока ничего о последствиях налета на Килию не сообщали.

Видео дня

Украинские мониторинговые каналы несколько часов назад сообщали, что на Килию летели от трех до шести "шахедов". Местные паблики со ссылкой на очевидцев писали, что в городе ночью было громко.

Атака "шахедов"

Сегодня утром РФ атаковала Украину ударными беспилотниками типа Shahed. В частности, в Киеве сработала противовоздушная оборона.

Воздушные силы зафиксировали в 5:30 движение БПЛА в направлении Киева, Сумщины, Черниговщины и Полтавщины. До этого "шахеды" маневрировали в воздушном пространстве Украины, меняя курс.

Около 6 утра в Киеве прогремели взрывы. Местные паблики сообщили о работе ПВО по вражеским дронам. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что обломки вражеского БпЛА упали недалеко от станции метро в Дарницком районе столицы. Впоследствии он уточнил данные о происшествии. Сейчас в Киеве отменили воздушную тревогу, но сохраняется опасность для области. Кроме того, дроны еще фиксируют в Днепропетровской, Черниговской и Полтавской областях.

Вас также могут заинтересовать новости: