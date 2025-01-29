В Одесской области в порту Килия на Дунае после ночного удара "шахедов" произошел пожар.
Об этом сообщает телеграм "Одесса INFO", публикуя видео с заревом от огня.
Местные власти пока ничего о последствиях налета на Килию не сообщали.
Украинские мониторинговые каналы несколько часов назад сообщали, что на Килию летели от трех до шести "шахедов". Местные паблики со ссылкой на очевидцев писали, что в городе ночью было громко.
Атака "шахедов"
Сегодня утром РФ атаковала Украину ударными беспилотниками типа Shahed. В частности, в Киеве сработала противовоздушная оборона.
Воздушные силы зафиксировали в 5:30 движение БПЛА в направлении Киева, Сумщины, Черниговщины и Полтавщины. До этого "шахеды" маневрировали в воздушном пространстве Украины, меняя курс.
Около 6 утра в Киеве прогремели взрывы. Местные паблики сообщили о работе ПВО по вражеским дронам. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что обломки вражеского БпЛА упали недалеко от станции метро в Дарницком районе столицы. Впоследствии он уточнил данные о происшествии. Сейчас в Киеве отменили воздушную тревогу, но сохраняется опасность для области. Кроме того, дроны еще фиксируют в Днепропетровской, Черниговской и Полтавской областях.