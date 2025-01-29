В украинской столице сработала ПВО. Обломки вражеского дрона упали в одном из районов города.

Утром среды, 29 января, Россия атаковала Украину ударными беспилотниками типа Shahed. В частности, в Киеве сработала противовоздушная оборона.

Как сообщили Воздушные силы, в 5:30 было зафиксировано движение БПЛА в направлении Киева, Сумщины, Черниговщины и Полтавщины. До этого "шахеды" маневрировали в воздушном пространстве Украины, меняя курс.

Около 6 утра в Киеве прогремели взрывы. Местные паблики сообщили о работе ПВО по вражеским дронам.

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Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, обломки вражеского БпЛА упали недалеко от станции метро в Дарницком районе столицы. Впоследствии он уточнил данные о происшествии.

"Обломки БпЛА, упавшие в Дарницком районе, повредили ограждение и отдельно стоящее здание проходной Дарницкого депо. Все службы на месте. Сейчас пожара нет, пострадавших не обнаружили", - отметил он.

Сейчас в Киеве отменили воздушную тревогу, но сохраняется опасность для области. Кроме того, дроны еще фиксируют в Днепропетровской, Черниговской и Полтавской областях.

Обстрелы РФ - последние новости

Как сообщал УНИАН, вчера утром российские дроны атаковали Украину. В одном из районов Одессы повреждены многоэтажки. Мэр города Геннадий Труханов проинформировал, что загорелось 4 машины.

Впоследствии стало известно, что пострадали 4 человека, повреждены жилые дома и склад с зерном.

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