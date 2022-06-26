В районе Одесского газоконденсатного месторождения зафиксирована активность поисково-спасательных судов оккупантов.
Об активности судов противника сообщил спикер оперативного командования "Пивдень" Вооруженных сил Украины Владислав Назаров.
"В районе Одесского газоконденсатного месторождения зафиксирована активность поисково-спасательных судов рашистов. Предположительно - проведение эвакуации персонала в результате чрезвычайной ситуации на одной из платформ. Данные уточняются", - сказано в сообщении.
Также, по словам спикера ОК "Пивдень", на острове Змеиный продолжались активные действия военной операции с задействованием разнородных сил и видов вооружения. Результаты также уточняются.
"Штормовая погода в Черном море продолжает удерживать основной состав корабельной группировки вражеского флота в пунктах базирования. В северо-западной части моря находятся два ракетных корабля с 16 крылатыми ракетами на борту", - добавил Назаров.
Ранее стало известно, что ВСУ нанесли удар по буровым установкам "Черноморнефтегаза", которые Россия захватила в 2014 году и использовала для защиты своих кораблей от украинского берегового ракетного комплекса "Нептун".
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