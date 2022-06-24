Его обстреляли в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Гражданин РФ, капитан подбитого оккупантами в феврале гражданского судна Millennium spirit из-за полученных травм умер в больнице.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил прокурор Одесской области Сергей Костенко.

Он отметил, что военные РФ уничтожили обстрелами в акватории Черного моря, недалеко от Одессы, три гражданских судна, еще три судна оккупанты захватили.

Как уточнил прокурор, в числе обстрелянных судов – Helt (флаг Панама) и Millennium spirit (флаг Молдова).

Костенко напомнил, что оба судна российские военные моряки обстреляли в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину. При этом значительная часть членов экипажей этих гражданских судов – россияне.

"Моряки (гражданских судов – УНИАН) были спасены нашими спасателями. Потом этих моряков спасали наши врачи... Капитан Millennium spirit, получивший тяжелые ожоги, скончался. Всем была оказана соответствующая медицинская помощь. Остальные отбыли на родину", - рассказал Костенко.

Он подчеркнул, что Украина – цивилизованная страна, поэтому пострадавшие моряки гражданских судов насильно не удерживались.

По данным Костенко, точно установлено, что ракеты по судам были направлены со стороны Черного моря, где в это время находились только военные корабли РФ.

"В это время там не было украинских кораблей", - акцентировал прокурор, добавив, что сейчас следствие устанавливает, по какой причине ВМС РФ нанесли удар по своих соотечественникам.

Костенко подчеркнул, что оккупантам было известно, по каким именно судам они наносят удары, поскольку капитаны информировали об этом российских военных по соответствующим каналам связи.

Как сообщал УНИАН, 25 февраля неподалеку от порта "Южный" (Одесская обл.) на якорной стоянке 355 произошло попадание двух российских ракет в бункеровщик Millennium spirit (флаг Молдовы), у которого была на борту большое количество мазута и дизельного топлива. В результате этой атаки судно загорелось. Десять человек экипажа судна – граждане Российской Федерации и жители Крыма – эвакуировались, прыгнув в воду. На помощь им вышли два украинских буксира, которые спасли экипаж. Пострадавших доставили в больницы с телесными повреждениями различной степени тяжести, в том числе со значительным переохлаждением. Два человека были без сознания, в том числе капитан судна, получивший 45% ожогов тела.

На следующий день, 26 февраля, в Черном море россияне захватили два гражданских украинских судна – танкер "Афина" и сухогруз "Принцесса Николь".

В начале марта возле Одессы россияне потопили торговое судно Helt (флаг Панама). Оно находилось у входа в Одесский залив, после ракетного удара раскололось и пошло ко дну. Экипаж состоял из шести человек (четырех украинцев и двух россиян).

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