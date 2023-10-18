Вероятно еще один человек находится под завалами.

В Николаевской области от удара российских захватчиков погибла женщина.

Об этом сообщает начальник Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в Telegram. "В 20:30 враг нанес удар по населенному пункту Степовской громады. Погибла женщина, ее спасатели деблокировали из под обломков разрушенного здания. Вероятно еще один человек находится под завалами. Также пока известно об одном раненом", - сообщил Ким.

Кроме того, в результате обстрела повреждены жилые дома и сельхозпредприятие.

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В то же время, как сообщил начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram, российская армия из авиации и артиллерии обстреляла Херсонщину.

"В результате удара по микрорайону Остров пострадали двое мужчин 65 и 54 лет. Их госпитализировали с минно-взрывными травмами. Еще один "прилет" - по Ольговке. Там травмирован 47-летний местный житель", - сообщил Прокудин.

Кроме того, пять авиаударов пришлось по Казацкому. Масштабы повреждений устанавливаются.

Напомним, вечером в восточных и южных областях объявлялась воздушная тревога из-за значительной активности вражеской тактической авиации.

Удары оккупантов по Украине

Ночью россияне нанесли шесть ракетных ударов по Запорожью. Одна из ракет попала в пятиэтажный жилой дом. По состоянию на утро было известно о двух погибших, трех раненых и трех пропавших без вести.

По состоянию на 18:00 стало известно, что количество погибших в результате ракетного удара по многоэтажке в Запорожье выросла до четырех, однако впоследствии стало известно еще об одной жертве.

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