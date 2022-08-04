Оккупанты также продолжают ведение воздушной разведки беспилотниками.

На Южнобугском направлении враг обстрелял несколько десятков населенных пунктов.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

"На Южнобугском направлении противник осуществлял обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах Николаева, Прибужского и еще 25 населенных пунктов. Враг продолжает ведение воздушной разведки БпЛА", - говорится в сообщении.

Между тем, в акватории Черного и Азовского морей в готовности к применению высокоточного оружия находятся два носителя крылатых ракет морского базирования.

Как писал УНИАН, после того как ВСУ отогнали оккупантов подальше от Николаева, а оккупанты поняли, что их план по захвату города провалился, они постоянно палят по мирным жителям из разнообразного оружия.

Так, 2 августа ночью российские оккупанты обстреляли два района Николаева. По предварительным данным, один из них обстреляли четырьмя реактивными снарядами РСЗО "Смерч", а другой - восемью ракетами С-300.

4 августа около четырех утра в Николаеве прогремели мощные взрывы. Под обстрелы попали два района города.

Кроме того, в небе над Николаевской областью украинские защитники сбили четыре российские крылатые ракеты типа Х. Позже в Командовании Воздушных сил Вооруженных сил Украины сообщили, что по нашей стране из района севера Каспийского моря было выпущено восемь ракет. Россия применяла стратегические бомбардировщики Ту-95 (Ту-160). Семь вражеских ракет сбили.

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