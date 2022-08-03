Окончательные потери врага доразведываются.

Украинские бойцы на юге за ночь ликвидировали 19 оккупантов, уничтожили мобильную станцию спутниковой связи, противотанковый ракетный комплекс и два склада боеприпасов врага в Чернобаевке и Бериславе.

Об этом спикер Оперативного командования "Пивдень" Владислав Назаров сообщил в сводке по состоянию на 11:00.

"Обстановка в операционной зоне на Южнобугском направлении напряженная и динамичная в развитии. Враг продолжает ведение боевых действий по занимаемому рубежу обороны. Создает ударную группировку на Криворожском направлении, имеет целью не допустить прорыва наших войск, планирует контрнаступательные действия для выхода на административную границу Херсонско области, - отметил он.

По словам Назарова, за ночь на юге ликвидировано 19 оккупантов, уничтожено мобильную станцию спутниковой связи, противотанковый ракетный комплекс, две машины, в том числе бронированную, и два полевых склады боеприпасов в Чернобаевке и Бериславе.

"Окончательные потери врага доразведываются", - уточнил он.

Война в Украине: актуальные данные

Российские войска сосредоточились на захвате Донбасса. Враг безуспешно пытался улучшить тактическое положение в направлении Авдеевки - с потерями отошел.

На направлении Видродження – Кодема и Доломитное – Семигорье украинские воины нанесли мощное огневое поражение и заставили оккупантов отойти. Под Бахмутом бои продолжаются.

Наступления русских на Краматорском и Харьковском направлениях 2 августа успешно отбиты.

В связи с низким уровнем укомплектованности личным составом танкового полка резерва, техника воинской части, которая была перемещена на Запорожский направление в конце мая текущего года, передана для доукомплектования танковых батальонов, входящих в состав 58 общевойсковой армии Южного военного округа.

В результате точных ракетных ударов ВСУ по складам оккупантов в Херсонской области Россия начала перебрасывать на юг дополнительные подразделения и сейчас заняла оборонительную позицию.

По словам экс-заместителя начальника Генштаба генерал-лейтенанта Игоря Романенко, РФ могла изменить план наступления на Украину, пытаясь захватить южные области.

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