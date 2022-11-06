В частности, россияне ударили по объекту промышленной инфраструктуры.

Ночью 6 ноября российские оккупанты ударили по объекту промышленной инфраструктуры в Николаевской области.

Как сообщил председатель Николаевской областной военной администрации Виталий Ким со ссылкой на данные районных военных администраций, с 02:05 враг наносил удары по населенному пункту Галициновской громады в Николаевском районе

"Попадание в объект промышленной инфраструктуры. Пострадавших нет", - отметил Ким.

Кроме того, около 02:00 были зафиксированы вражеские обстрелы за пределами населенного пункта Широковской громады Баштанского района - пострадавших и разрушений нет.

Ракетные удары России 6 ноября

Ранее сообщалось, что в ночь на 6 ноября Россия атаковала Запорожье.

"Вражеские обстрелы разрушили здание гражданской инфраструктуры и, по предварительным данным, к большому сожалению, унесли жизнь одного человека", - сообщили в горсовете.

Последствием ночного ракетного удара врага по Запорожью стало разрушение двухэтажного здания коммерческого предприятия.

Также российские войска обстреляли Днепропетровскую область.