Противники с вечера до утра 8 раз обстреляли Никопольский район Днепропетровской области.

В Никополе оккупанты ударили по жилым домам, повредили мебельное производство, транспортное предприятие, газопроводы и линии электропередач.

С вечера и до самого утра было громко в Никопольском районе, об этом в своем Telegram сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

"Российские оккупационные войска обстреляли район 8 раз. Попали по 3 громадам - Никопольской, Марганецкой и Мировской. Били по мирным городам и селам РСЗО и тяжелой артиллерией", - написал он.

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Резниченко отмечает, что в Никополе снаряды задели несколько домов - многоэтажных и частных, а также разрушили мебельное производство, транспортное предприятие, газопроводы и линии электропередач.

При этом он добавил, что в Никопольской и Марганецкой громадах обошлось без пострадавших.

Резниченко сообщил, что в Мировской громаде искорежены с полдесятка частных домов, хозяйственные постройки, машины и газопроводы. При этом отметил, что 9-летняя девочка, которую накануне вечером ранили оккупанты, находится в больнице под наблюдением медиков.

"Угрозы жизни нет. Ее состояние врачи оценивают как среднее. Ребенок сильно напуган обстрелом и ранением", - добавил он.

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Враги уже не раз обстреливали ряд районов Днепропетровской области из различного вооружения, есть разрушения, жертвы и пострадавшие.

В частности, 5 ноября стало известно, что ночью противники запустили по Никополю почти 40 снарядов из "Градов", возникли пожары.

Вчера в результате вечерних обстрелов Днепропетровской области ранена 9-летняя девочка. Вражеский снаряд попал в жилой дом, ребенок был госпитализирован.

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