Расселять людей при выселении планируют в незанятые уцелевшие квартиры.

Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко рассказал о планах российских оккупантов по сносу поврежденных домов в городе.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Мариуполь. Снос домов. По сообщению наших источников, оккупанты приняли решение о фактическом порядке сноса и ремонта поврежденных зданий", - отметил Андрющенко.

Так, расселять людей при выселении планируют в незанятые уцелевшие квартиры. Инвентаризацию остатков жилого фонда этих квартир будут проводить под видом "осмотра дома".

"Квартиры, где не появится собственник в течение трех месяцев, будут признаны бесхозными и станут собственностью Мариуполя. Фактически это единственный реальный жилой фонд, которым будут оперировать оккупанты без сказок о "восстановлении", - отметил советник мэра.

В то же время, если появятся собственники квартир, где уже живут люди, - собственников будут расселять в другое свободное жилье. "Право собственности - нет, не слышали", - подчеркнул он.

Андрющенко также добавил, что расселение мариупольцев в бетонные модули планируется не раньше августа. "Людей заселят без внутреннего убранства. Голые стены", - подчеркнул советник мэра.

Он также отметил, что организация хранения личных вещей и мебели жильцов не планируется. "Ваши сокровища - ваша проблема. Учитывая отсутствие каких-либо складов, кроме военных, люди будут вынуждены оставлять мебель либо в квартирах, либо на улицах. Фактически оставаясь налегке", - подчеркнул Андрющенко.

Начало активной фазы сноса домов, добавил он, планируется со второй декады июля. Первого июля будет обнародован общий перечень домов под снос.

"Но когда какой именно будет снесен - будут решать в зависимости от скандальности ситуации и наличия реальных жителей. Чем меньше жильцов, тем скорее снос", - констатировал советник.

Ранее в международной организации Amnesty International пришли к выводу, что россияне сознательно обстреляли драмтеатр Мариуполь несмотря на то, что знали, что там прятались люди.

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