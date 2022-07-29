Советник мэра обнародовал соответствующее видео из города.

В Мариуполе жители оккупированного российскими захватчиками города вынуждены жить на улице.

Об этом сообщает советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко в своем Telegram-канале.

"Люди на ЖМР 17 в районе бывшего кинотеатра "Savona" вынуждены продолжать устраивать свой быт на улице. Пока оккупанты сыплют обещаниями и красивыми тезисами о "маневренном жилье", мариупольцы обустраивают после сноса домов новые квартиры в беседках под открытым небом", - рассказал он.

На опубликованном видео можно увидеть, что кровати поставили в уличных беседках, а столы стоят прямо на улице.

Кроме того, оккупанты увеличили цену не перезахоронения тел - теперь за него надо заплатить 35 тысяч гривен. В то же время так называемые МВД и МЧС вообще отказываются вывозить тела умерших от естественных причин бесплатно.

"Поэтому одинокие люди после смерти остаются в квартирах и домах. Прямо на сейчас по адресу ул. Троицкая 71, кв. 69 четвертый день в закрытой квартире находится труп человека. При полном игнорировании власти оккупантов", - отметил Андрющенко.

Ранее сообщалось, что мэр Мариуполя Вадим Бойченко спрогнозировал, когда удастся освободить город от захватчиков.

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