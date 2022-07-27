По оценкам Бойченко, на восстановление половины города необходимо ориентировочно 14 миллиардов евро.

Оккупированный российскими террористами Мариуполь будет освобожден в конце текущего года - начале 2023-го.

Такой прогноз озвучил "Буквам" мэр разрушенного россиянами города Вадим Бойченко.

Он рассказал, что городские власти планируют сформировать архитектурный каталог, который будет направлен на восстановление Мариуполя.

"Мы разместим этот каталог, и мариупольцы будут выбирать из вариантов, какая часть города как будет восстанавливаться. У нас уже есть такой опыт общения с местной громадой в 2018 году. Примерно с первого сентября мы начинаем работать еще с одними нашими друзьями, которые также вдохновлялись тем превращениям Мариуполя, которые нам удалось сделать до начала войны", - говорит Бойченко, добавляя, что на формирование плана восстановления города международные партнеры выделяют 4 миллиона евро.

"Потом, когда наши ребята, а это будет в декабре-январе, деблокируют и освободят Мариуполь, мы отправляемся в город напрямую и с экспертами дадим оценку разрушениям и будем пошагово восстанавливать. Запланировали мы так, что за 10 лет мы отстроим пол города, стоимость этого составит ориентировочно 14 миллиардов евро, - рассказал городской голова.

Ранее стало известно о планах российских оккупантов переименовать Мариуполь.

Также сообщалось, что оккупанты "лишили" граждан Украины права собственности на недвижимость в Мариуполе.