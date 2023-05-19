Впрочем, российские оккупанты уже врут о месте атаки, чтобы избежать добивания.

Оккупантов в Мариуполе догнала мощная "бавовна". Место взрывов уже установлено.

Как сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, результаты атаки будут утром, но известно, что попали в место базирования от 150 оккупантов. Кроме того, этот объект системно использовали для установки систем ПВО. Вместе с тем, россияне врут о месте взрывов.

"Р*сня врет о месте сознательно. Чтобы не допустить корректировки и добивания. Зря тратит время. Мариупольские глаза и уши Украины - самые чувствительные. Отдельно для мариупольцев в оккупации: обратите внимание на удаленность "кары небесной" от ближайшего жилого дома. Видите как далеко? А теперь задача на 2+2 - Как быстро россияне запихнут склады БК в ваши подвалы и дворы?",- прокомментировал Андрющенко.

Взрывы в Мариуполе 19 мая

Как сообщал УНИАН, вечером 19 мая в Мариуполе прогремело несколько мощных взрывов. Вероятно, удар пришелся по аэродрому и еще ряду локаций.

В сети ширились видео, на которых видно, что удар был массированным. Прогремело по меньшей мере четыре взрыва.

Вас также могут заинтересовать новости: