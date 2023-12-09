Владельцами этих квартир стали преимущественно россияне.

Российские оккупанты похвастались открытием первого "ипотечного жилья" в разбомбленном ими же Мариуполе Донецкой области. Однако местные жители остались на улице – квартиры получили преимущественно россияне.

Об этом сообщает Мариупольский городской совет. Отмечается, что захватчики строят "ипотечное" жилье вместо того, чтобы восстанавливать разрушенные ими же дома. Первое такое открыли по переулку Черноморскому, 1б.

Примечательно, что осмотреть этот дом пожаловал губернатор Ростовской области РФ.

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"И это неудивительно. Ведь владельцами квартир стали жители Ростова, Курска и Челябинска. Часть из них – жители Донецкой области, которые еще в 2014 году выехали в РФ. Строители хвастаются, что возвели здание за 5 месяцев. А вот дома для мариупольцев, которые остались на улице, не могут построить или отремонтировать уже почти 2 года. Люди возмущены", – говорится в сообщении.

Сейчас оккупанты строят новые "ипотечные" дома по бульвару Хмельницкого, проспекту Строителей и Нахимова. Все – на месте снесенных домов мариупольцев.

Война в Украине: что происходит на оккупированных территориях

Силовики из Росгвардии начали обходить интернаты на временно оккупированных территориях Украины. Они возвеличивают оккупацию территорий нашей страны и агитируют "писать письма" детям, большинство из которых фактически в плену врага и не имеют связи с опекунами, отмечают в Центре нацсопротивления.

Тем временем в оккупированном Луганске россияне учат украинских детей воевать. Создавая сеть милитаризованных клубов среди украинских подростков на временно оккупированных территориях, враг проводит подготовку детей к службе в рядах армии РФ.

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