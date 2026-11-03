Россия ударила по больнице в Харькове, 62 пациента получили ранения

В ночь на 3 ноября во время комбинированного удара по Харькову одна из российских ракет попала в больницу, в резултате чего к настоящему времени известно о 62 раненых.
Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов. "В результате попадания по медицинскому учреждению Немышлянского района повреждено более 1000 окон в здании больницы и окрестных многоэтажек", - детализировал он.
Кроме того, как добавил глава Харьковской ОВА, Олег Синегубов, количество пострадавших в результате удара по больнице увеличилось до 62.
"Всем оказывается медицинская помощь. 226 пациентов эвакуируются в другие медицинские учреждения", - добавил он.
Синегубов также отметил, что по уточненной информации, в Немышлянском районе был зафиксирован вражеский удар в переход между корпусами одного из медицинских учреждений.
"Повреждено здание одного из медотделений", - сказал Синегубов.
Все службы экстренной службы работают в усиленном режиме. Продолжается ликвидация последствий вражеских обстрелов.
Удары по Харькову
Харьков регулярно подвергается российским обстрелам и атакам с применением беспилотников и ракет. В результате ударов повреждаются жилые дома, объекты гражданской инфраструктуры, возникают пожары, есть погибшие и пострадавшие среди мирных жителей.
Так, 31 октября россияне ударили по Харькову, в результате чего пострадали пять человек, повреждены около десяти частных домов.
26 октября РФ нанесла ракетный удар по Харькову – погибли два человека.
А 28 сентября россияне атаковали город КАБами. Удар пришелся по многоэтажке. Пострадали более 20 человек, в том числе дети.