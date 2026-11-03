Россия ударила по больнице в Харькове, 62 пациента получили ранения

Более 200 пациентов будут переведені в другие больницы.

В ночь на 3 ноября во время комбинированного удара по Харькову одна из российских ракет попала в больницу, в резултате чего к настоящему времени известно о 62 раненых.

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов. "В результате попадания по медицинскому учреждению Немышлянского района повреждено более 1000 окон в здании больницы и окрестных многоэтажек", - детализировал он.

Кроме того, как добавил глава Харьковской ОВА, Олег Синегубов, количество пострадавших в результате удара по больнице увеличилось до 62.

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"Всем оказывается медицинская помощь. 226 пациентов эвакуируются в другие медицинские учреждения", - добавил он.

Синегубов также отметил, что по уточненной информации, в Немышлянском районе был зафиксирован вражеский удар в переход между корпусами одного из медицинских учреждений.

"Повреждено здание одного из медотделений", - сказал Синегубов.

Все службы экстренной службы работают в усиленном режиме. Продолжается ликвидация последствий вражеских обстрелов.

Удары по Харькову

Харьков регулярно подвергается российским обстрелам и атакам с применением беспилотников и ракет. В результате ударов повреждаются жилые дома, объекты гражданской инфраструктуры, возникают пожары, есть погибшие и пострадавшие среди мирных жителей.

Так, 31 октября россияне ударили по Харькову, в результате чего пострадали пять человек, повреждены около десяти частных домов.

26 октября РФ нанесла ракетный удар по Харькову – погибли два человека.

А 28 сентября россияне атаковали город КАБами. Удар пришелся по многоэтажке. Пострадали более 20 человек, в том числе дети.

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