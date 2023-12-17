Кроме того, в городе катастрофа с вывозом мусора.

Российские захватчики во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области продолжают уничтожать разбомбленный россиянами город.

"Так, в городе через два года с начала оккупации до сих пор значительное количество уцелевших домов не подключено к системе отопления. Поэтому люди там обречены на холод, а их жилье постепенно разрушается", – рассказали в Центре национального сопротивления.

Кроме того, в Мариуполе наблюдается катастрофа с вывозом мусора. Отмечается, что коммунальную технику оккупанты разграбили, а "передача техники" имеет исключительно пропагандистскую цель, и этих "подарков" недостаточно.

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Что происходит в оккупированном Мариуполе

16 декабря советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что в пока что оккупированном городе партизаны взорвали автомобиль, в котором находился офицер РФ из кавказского подразделения. Взрыв прогремел в Приморском районе Мариуполя.

В ночь на 15 декабря в Мариуполе раздался мощный взрыв. Сообщалось о прилете в районе разрушенного ТРЦ "ПортСити". Кроме того, в сети выкладывали видео пожара на территории бетонного завода.

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