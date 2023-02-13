После серии мощных взрывов в оккупированном городе еще некоторое время были слышны звуки детонации.

В Мариуполе, Мангуше и Никольском произошли несколько мощных взрывов. Известно о попадании в расположение российских оккупантов.

Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко. По его словам, по меньшей мере три громких взрыва было слышно поздно вечером 12 февраля.

"Известно о попадании в расположение оккупантов в поселке Никольское в помещении школы №3", - сообщил Андрющенко.

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Он также добавил, что после взрывов еще некоторое время были слышны звуки детонации. "Час понадобился оккупантам, чтобы придумать версию со сбитием "Точки У", что никак не соответствует действительности", - отметил советник мэра.

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Как сообщал УНИАН, 7 февраля Андрющенко сообщил, что в Приморском районе Мариуполя прогремело семь взрывов. По его словам, серия взрывов прогремела в районе порта, куда российские оккупанты недавно завезли технику и ПВО.

Также семь взрывов в оккупированном Мариуполе прогремело 31 января. Сообщалось о прилетах между поселками Виноградное и Пионерское. А 24 января в городе произошел взрыв в казарме, в которой находилось более 200 оккупантов, и которую накануне обозначили участники группы сопротивления.

В начале января городской голова Вадим Бойченко сообщил, что во временно оккупированном Мариуполе находятся более 30 тыс. россиян возле города они готовят оборонительные линии.

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