В России после атаки дронов загорелся один из пяти крупнейших НПЗ

Этот завод снабжает топливом оккупационную армию и ВПК.

В ночь на 3 ноября дроны атаковали Ярославский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ), который является одним из крупнейших в России.

В результате атаки на НПЗ, которое поставляет топливо в том числе для российской военной авиации и техники, начался пожар, сообщил канал ASTRA.

Перед взрывами в Ярославской области была объявлена опасность. Потом местные начали писать о громких взрывах и пожаре на НПЗ.

Видео дня

По данным ASTRA, по фото- и видеоматериалам, которые местные выложили в сети, удалось определить, что горит именно "Славнефть-ЯНОС" на Московском проспекте. Речь идет о по меньшей мере о трех очагах пожара на территории завода.

Ярославский НПЗ: что известно

Ярославский НПЗ работает с 1961 года и перерабатывает около 15 млн тонн нефти в год. Завод выпускает бензин, дизель, мазут, авиационный керосин, масла и другие нефтепродукты.

Продукция эого НПЗ снабжает Центральный и Северо-Западный регионы РФ, а также в Московскую область. Среди потребителей - аэропорты и ВПК.

Удары по Ярославскому НПЗ

Ярославский нефтеперерабатывающий завод "Славнефть-ЯНОС" в Ярославской области РФ неоднократно подвергался атакам украинских беспилотников в этом году.

Так, 17 сентября Генштаб ВСУ сообщил о поражении установки первичной переработки нефти. Ппосле этой атаки предприятие остановило переработку нефти из-за повреждения оборудования

Также 6 августа российский Ярославль подвергся атаке дронов, OSINT-аналитики пишут об ударе по огромному нефтеперерабатывающему заводу.

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