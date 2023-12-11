Фиксированы поставки зубов дракона с Новоазовского направления в сторону севера Донецкой области.

Российские военные перевозили на грузовиках по временно оккупированному Мариуполю зубы дракона.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Телеграм-канале. "Вновь зафиксированы поставки зубов дракона с Новоазовского направления в сторону севера Донецкой области. Движение через Никольскую часть Мариупольского района (Угледарское направление)", - сообщил он.

Кроме этого Андрющенко добавил, что в городе произошло ДТП с российскими военными грузовиками. "Гололедица против оккупанта. Минус два грузовика из БК не доедут до Никольского", - прокомментировал он.

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Ситуация в Мариуполе

В последнее время российские оккупанты стягивают большие резервы в направлении Угледара Донецкой области. Враг перебрасывает технику как из РФ, так и с временно оккупированных территорий Запорожской или Херсонской областей. Как сообщил советник городского председателя Мариуполя Петр Андрющенко, в Мариуполе снова видели колонну с российской техникой.

А 1 декабря советник мэра временно оккупированного Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что третью неделю захватчики проводят комплексную зачистку в селах Мариупольского района.

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