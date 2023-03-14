На Белогоровском направлении противник применяет артиллерию, танки, минометы и авиацию, отметил глава Луганской областной военной администрации.

В Луганской области собрано огромное количество российских захватчиков, которые теряют до роты (у большинства армий мира в роте от 80 до 250 человек) в сутки, но при этом интенсивность их атак не уменьшается.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в эфире телемарафона. "Огромное количество чувствуется: иногда они теряют за сутки до роты бойцов, но от этого количество волн наступления не уменьшается", - сказал он.

По словам чиновника, эти волны постоянно идут одна за другой, чтобы истощить наших защитников и продавить, и пойти дальше в сторону Харьковской или Донецкой области. "Но наши защитники абсолютно крепко держат позиции, несмотря на то, как бы трудно ни было, все полностью под контролем", - подчеркнул глава ЛОВА.

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Гайдай отметил, что на Белогоровском направлении враг применяет, кроме артиллерии различных калибров, танков и минометов, еще и авиацию, пытаясь постоянно атаковать украинские позиции. Такая же тяжелая ситуация наблюдается и на Кременском и Сватовском направлениях.

"Но успехов враг там не имеет, никаких продвижений существенных там нет. Несмотря на то, что огромное количество бросили туда и личного состава, и техники так же. При поддержке танков и БМП постоянные штурмы, но героические наши защитники все отбивают", - сказал глава ОВА.

Насчет потенциального контрнаступления со стороны украинских военных Гайдай отметил, что именно сейчас погода работает на нас.

"Потому что сейчас, пока эта грязь, она не дает возможности врагу двигаться вперед в большом количестве, ну и наоборот - когда через пару недель подсохнет земля, мы будем еще больше готовы и, если надо, пойдем в контрнаступление", - сказал он.

Ситуация на фронтах в Украине - что надо знать

Как сообщал УНИАН, ранее Сергей Гайдай отмечал, что украинские войска ожидают улучшения погодных условий через несколько недель и планируют контратаку в Луганской области.

14 марта Генштаб ВСУ в своей утренней сводке сообщил, что россияне продолжают наступательные операции на ряде направлений: Лиманском, Авдеевском, Бахмутском, Шахтерском и Марьинском. Украинские воины на этих направлениях отразили более 100 вражеских атак.

Общие потери РФ уже составляют более 160 тысяч захватчиков. Кроме того, противник потерял много своей техники, в том числе 6 789 боевых бронированных машин.

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