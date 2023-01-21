Тренировки проведены в соответствии с планами боевой подготовки подразделений и будут продолжаться и в дальнейшем, отметил командующий Объединенных сил ВСУ.

В Киевской области проведен комплекс тренировочных мероприятий по противодействию воздушному десанту противника, а также уничтожению разведывательно-диверсионных групп в урбанизированной местности.

По словам командующего Объединенных сил Вооруженных сил Украины генерал-лейтенанта Сергея Наева, была проведена совместная тренировка сил и средств, выполняющих задачи в Чернобыльской зоне по охране важного государственного объекта критической инфраструктуры, об этом сообщает отдел связей с общественностью командования Объединенных сил.

В учениях приняли участие подразделения ВСУ, Национальной гвардии, Госпогранслужбы, Службы безопасности и Нацполиции.

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"Командиры подразделений выполняли задачи по недопущению захвата важного государственного объекта, применив силы и средства в соответствии с их назначением", - отметил командующий.

Он рассказал, что во время тренировки был отработан перечень вопросов по борьбе со средствами воздушного нападения и уничтожения противника, который пытался осуществить десантирование.

Кроме того, командиры продемонстрировали свое умение применять резервы, от которых зависит устойчивость обороны, а также своевременное перемещение их на угрожаемые направления.

"Данные тренировки проведены в соответствии с планами боевой подготовки подразделений и будут продолжаться и в дальнейшем для повышения оборонных возможностей. Этот подход взят нами на вооружение от ведущих стран-членов НАТО. Его эффективность заключается в том, что каждое подразделение, каждый военнослужащий работает для приобретения возможностей к выполнению целого спектра задач", - сообщил Наев.

Как отметил генерал-лейтенант, именно поэтому на каждую тренировку выносится отдельный спектр задач и создается отдельная тактическая обстановка. Такой процесс продолжается постоянно.

Ситуация в Киевской области - важные новости

В конце прошлого года главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный говорил, что РФ предпримет еще одну попытку захватить Киев. Позже украинские пограничники отмечали, что сил, которые Россия собрала в Беларуси, не хватит для нового наступления.

21 января стало известно, что Служба безопасности Украины в Киеве на территории Деснянского района проводит контрразведывательные мероприятия.

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