В украинской спецслужбе попросили граждан с пониманием отнестись к возможным неудобствам.

Служба безопасности Украины проводит контрразведывательные мероприятия на территории Деснянского района Киева, в частности, на территории Лесного жилого массива и на прилегающих территориях.

Ситуация в Киеве сейчас такая - соответствующие мероприятия осуществляются во взаимодействии с Национальной полицией, Военной службой правопорядка в ВСУ и Национальной гвардией, сообщает пресс-центр СБУ.

"Цель - усиление контрдиверсионной защиты объектов критической инфраструктуры и повышение безопасности граждан в условиях российской вооруженной агрессии против Украины", - говорится в сообщении.

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В частности, меры безопасности проводятся с учетом правового режима военного положения. В этой связи возможны ограничения прохода и проезда по улицам Деснянского района, проверка документов граждан и осмотр автомобилей.

Кроме того, будет осуществлен осмотр территории и помещений общего пользования для выявления запрещенных предметов.

"СБУ просит граждан с пониманием отнестись к возможным неудобствам и должным образом реагировать на законные действия и требования правоохранителей, иметь с собой документы, удостоверяющие личность, придерживаться режима комендантского часа", - добавили в СБУ.

Ситуация в Киеве по состоянию на сегодня - что надо знать

Россияне не раз били по Киеву ракетами и дронами, были повреждены объекты инфраструктуры, есть разрушения, пострадавшие и жертвы. Из-за вражеских ударов по энергетическим объектам возник дефицит электричества. Позже ситуация с электроснабжением улучшилась, и в столице свет снова начали отключать по графику.

Стоит отметить, что 11 января в Киеве правоохранители проводили контрразведывательные мероприятия в Печерском районе, в частности, для того, чтобы повысить безопасность лиц, находящихся под государственной охраной.

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