Также сейчас идет возведение временного насыпного моста через реку Ирпень.

Под Киевом начались работы по расчистке Житомирской трассы.

Об этом сообщил глава Киевской ОВА Александр Павлюк. Также, по его словам, сейчас идет возведение временного насыпного моста через реку Ирпень.

Кроме освобожденных от захватчика населенных пунктах Бучанского, Вышгородского, Броварского районов силами обороны производится зачистка и разминирование. После этого коммунальные службы начнут восстанавливать критическую инфраструктуру.

Павлюк напоминает, что в освобожденных населенных пунктах действует усиленный комендантский час до 06:00 7 апреля. Людям запрещается бывать в общественных местах и передвигаться по улицам.

Напомним, в Киевской областной военной администрации сообщили о гуманитарной катастрофе в Иванковской, Дымерской и Полесской общинах.

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