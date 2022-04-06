В громады, в которых катастрофическая гуманитарная ситуация, завозят продукты и лекарства, отметили в Киевской областной военной администрации.

В Киевской областной военной администрации сообщили о гуманитарной катастрофе в Иванковской, Дымерской и Полесской общинах.

Об этом сообщается в Telegram-канале главы Киевской областной военной администрации Александра Павлюка.

По его словам, в Вышгородском районе ситуация без изменений - напряженная, но контролируемая.

"В Иванковской, Дымерской и Полесской общинах - гуманитарная катастрофа. Осуществляются меры по нормализации ситуации, продолжается завоз продуктов питания и лекарств. Славутич нуждается в продуктах питания, горючем и медикаментах", - говорится в заметке.

В Бучанском районе в общинах, которые находились под оккупацией, проводятся работы по разминированию, восстановлению газо-, электроснабжения и связи. Людям завозят гуманитарную помощь и оказывают медицинскую помощь.

В Обуховском, Бориспольском, Белоцерковском и Фастовском районах ситуация контролируемая. "Чрезвычайных происшествий не зафиксировано. Образовательный процесс продолжается дистанционно. Предприятия агропромышленного комплекса проводят весенне-полевые работы. Силы обороны - в повышенной боеготовности", - отметили в ОВА.

В Броварском районе продолжаются весенне-полевые работы, в соответствии с графиком их проведения. Исключение - территории, которые были оккупированы.

Во время боевых действий в общинах были повреждены некоторые линии электросетей. По состоянию на сегодня проводятся работы по восстановлению электроснабжения.

Кроме того, 15 марта в результате боевых действий был поврежден магистральный газопровод. Из-за этого около 21 тыс. абонентов остались без газоснабжения. Сейчас проводятся работы по восстановлению поврежденного газопровода.

Также были повреждены и разрушены 7 переправ через водоемы и 3 автомобильных магистральных моста. Также автомобильная магистраль М-01 Киев-Чернигов, в населенном пункте Залесье Великодымерской общины.

Напомним, войска РФ ворвались в Украину рано утром 24 февраля.

Сначала враг обстреливал военные объекты, а потом атаковал и мирное население, в частности, бомбил Киев и населенные пункты, которые находятся рядом. Ряд населенных пунктов Киевщины оказались под контролем противника.

Заместитель главы украинского Минобороны Анна Маляр 2 апреля вечером рассказала, что вся Киевщина была освобождена от врага.

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