Многие считают, что столица Украины безопасна, однако это не так, сообщил советник главы Офиса президента.

В Киеве Печерский район, мягко говоря, не является самым безопасным местом.

В правительственном квартале до сих пор находят заминированные авто, растяжки, следы всяких нехороших людей, рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович во время эфира у российского активиста и политика Марка Фейгина.

По его словам, сейчас это случается каждый день.

"…Многие думают, что Киев - безопасный, а самое безопасное место Киева - Печерск, так вот - это не так, мягко говоря. И самое главное - противник еще не прекратил никаких усилий в этом отношении", - предупредил Арестович.

Напомним, российские войска вторглись в Украину рано утром 24 февраля.

Противник сначала бомбил военные объекты, а потом атаковал и мирное население, в частности, наносить удары по Киеву и пытался захватить столицу Украины. Врагу не удалось захватить город, в Киеве ловили вражеских диверсантов.

В ООН в начале апреля сообщали, что наша страна стала одной из самых заминированных в мире.

В конце апреля власти Киева предупреждали, что в столицу еще рано возвращаться.

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