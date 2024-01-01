Спасатели нашли тела еще восьми человек.

В течение суток в Шевченковском районе Киева из-под завалов деблокированы тела 8 погибших человек.

Об этом речь идет в сообщении ГСЧС. "Всего погибло 27 человек", - отметили там. По информации Нацполиции пострадало 35 человек.

Перемещено и вывезено разрушенных строительных конструкций 1 тыс. м куб. (с начала работ 2 тыс. 675 м куб.).

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"Аварийно-спасательные работы продолжаются в круглосуточном режиме", - сообщили в ГСЧС и добавили, что к ним привлечено 47 человек и 21 единица техники.

Напомним, сегодня в столице день траура по погибшим в результате ракетного удара 29 декабря.

Масштабный удар по Украине 29 декабря

Ночью и утром 29 декабря РФ осуществила массированную атаку по территории Украины. Враг применил 158 средств воздушного нападения - ударные беспилотники и ракеты различного типа. Силам ПВО удалось сбить 114 целей - 87 крылатых ракет Х-101, Х-555, Х-55, а также 27 ударных беспилотников Shahed-136/131.

Попадания были зафиксированы в Киеве, Львове, Харькове, Днепре, Одессе, Запорожье и других городах.

Президент Владимир Зеленский, комментируя эту атаку российских оккупантов по украинской территории, заявил, что мы обязательно ответим на каждый удар.

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