Местами зафиксированы возгорания.

Во время массированной атаки на Киев утром 29 декабря взрывом повреждено здание станции метро "Лукьяновская". Известно о семи пострадавших, также люди находятся под завалами.

"Станция работает как укрытие. Поезда следуют через станцию без остановки", - сообщил мэр столицы Виталий Кличко в Telegram.

Кроме того, известно о пяти пострадавших в столице.

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"В Подольском районе двоим мужчинам медики оказали помощь на месте. Одного пострадавшего госпитализировали в Святошинском районе и двоих - в Шевченковском", - сообщил городской глава.

По данным Киевской городской военной администрации, в Шевченковском районе предварительно - повреждение жилого дома. Также есть возгорание на территории гаражей.

В Святошинском зафиксировано возгорание жилого многоэтажного дома. На другой локации есть возгорание припаркованных автомобилей. Предварительно один пострадавший.

"В Подольском районе есть возгорание на территории складских помещений. Предварительно много пострадавших. Информация обновляется и уточняется", - говорится в сообщении.

Также в Подольском районе есть разрушение на территории нежилой застройки. Информация о пострадавших уточняется.

В Дарницком районе - повреждение жилого дома. Предварительно, без пострадавших и возгорания, рассказали в КМВА.

Кроме того, сообщается, что ориентировочно три человека под завалами поврежденного обломками ракеты складского помещения в Шевченковском районе. Трех человек достали. Поисково-спасательная операция продолжается.

На данный момент известно о семи пострадавших.

Последствия ракетного удара РФ по Киеву по состоянию на 9:00

В Подольском районе горит склад на площади ориентировочно 3000 м2. Много раненых количество уточняется. Производится поиск пострадавших.

В Святошинском районе зафиксировано возгорание жилого необитаемого многоэтажного дома. На другой локации есть возгорание трех припаркованных автомобилей. Оба пожара ликвидированы. Выявлен один пострадавший.

В Шевченковском районе предварительно есть повреждения жилого дома. Возгорание на территории гаражей ликвидировано. Также зафиксирован пожар на территории складских помещений и нежилой застройке. Предварительно обнаружено шесть пострадавших.

В Дарницком районе есть повреждение жилого дома. Предварительно, без пострадавших и возгорания.

В Дарницком районе на территории частного сектора зафиксировано повреждение дома. Без воспламенения. Информация о пострадавших выясняется.

Обновлено 9:19. В Шевченковском районе также обнаружено возгорание в недостроенном бизнес-центре. Информация о пострадавших выясняется.

Обновлено 9:44. По предварительным данным, в столице уже 17 пострадавших. Информация уточняется и обновляется.

Обновлено 09:52.

Обновлено 9:52. Стало известно, что в результате атаки российских окупантов по столице погиб человек.

Как отметил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram, тело одного погибшего достали из-под завалов складского помещения в Шевченковском районе столицы.

"Поисково-спасательная операция продолжается. До этого спасатели освободили из-под завалов трех пострадавших. Их госпитализировали медики", - добавил мэр.

При этом возобновлено движение поездов по всем линиям метро. Станция "Лукьяновская" также работает в режиме перевозок. Киевский метрополитен работает в обычном режиме.

Обновлено 10:06. Городской глава Киева Виталий Кличко в Telegram проинформировал, что в результате попадания вражеской ракеты в крышу здания недостроенного бизнес-центра в Шевченковском районе частично разрушены верхние этажи (с 10 по 8 этажи).

По его словам, произошли единичные возгорания на крыше, экстренные службы работают на месте.

"А из-под завалов складского помещения в Шевченковском районе спасатели достали еще одну пострадавшую", - заявил мэр.

Кроме того, в КМВА сообщили, что обнаружены двое погибших и 18 раненых.

Обновлено 10:35. В КМВА уточнили, что после ракетного удара по Киеву в Подольском районе, где возникло возгорание склада на площади примерно 3000 м.2., ищут пострадавших.

"Предварительно под завалами находится 10 человек. Работают спасатели", - заявили городские власти.

Обновлено 10:49. Позже в КМВА уточнили информацию о последствиях ракетного удара по столице и отметили, что обнаружен один погибший, а не двое, как ранее сообщалось.

"После обработки оперативных сводок изменились данные по пострадавшим. На данный момент обнаружены один, а не двое погибших. 21-й человек ранен", - говорится в сообщении военной администрации столицы.

Атака РФ на Украину - что известно

В Украине во всех областях прозвучала воздушная тревога. Враг еще с ночи запустил по нашим территориям дроны "Шахед", а утром начали бить ракетами.

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