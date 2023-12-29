Президент отметил весомость того, чтобы мир отреагировал на это очередное проявление террора.

Президент Украины Владимир Зеленский, говоря о сегодняшней атаке российских оккупантов по Украине, подчеркивает, что мы обязательно ответим им на каждый удар. В своем вечернем видеообращении он отметил, что сейчас в разных городах Украины продолжается спасательная операция.

"Где были попадания российских ракет, падения обломков. Наиболее массированная атака от этих отбросов-почти 160 ракет и дронов. Наши воины сбили большинство из них - разные типы ракет, "Шахеды", - сказал Зеленский.

Он добавил, что мишени уже для России привычны: более 100 частных домов разрушены или повреждены, 45 многоэтажек, школы, две церкви, больницы, роддом, много торговых и складских помещений.

"По состоянию на это время 29 человек погибли. Мои искренние соболезнования всем родным и близким. Более 150 человек ранены - всем оказана необходимая помощь. Киев, Харьков, Днепр, Одесса, Львов, Запорожье, смела, Харьковщина, Сумщина, Хмельницкая область, наша Житомирщина", - сказал глава государства.

Президент подчеркнул: "Обязательно ответим российским террористам на каждый удар. Террор никогда не побеждает людей".

Зеленский также рассказал, что более 600 спасателей привлечены к помощи, разбору завалов.

"Много техники. Работа будет продолжаться круглосуточно. Я хочу поблагодарить всех, кто вовлечен, всех, кто поддерживает людей. Особенно ребятам-спасателям ГСЧС Украины", - сказал он и поблагодарил также работников Национальной полиции Украины, которые сегодня особенно проявили себя.

Зеленский отметил, что важно, чтобы мир отреагировал на это очередное проявление террора. "Многие лидеры сегодня уже заявили о поддержке Украины и украинцев, и я благодарен каждому. Особенно тем, кто помог нашему государству с ПВО", - отметил президент.

Он также отметил, что украинские воины противовоздушной обороны сегодня сделали многое.

Учитывая, что российские террористы специально старались обойти нашу защиту. Мы продолжим усиливать нашу ПВО и работать над тем, чтобы вернуть войну обратно к этим подонкам, - домой, в Россию, откуда она и пришла", - подчеркнул глава государства.

Как сообщал УНИАН, ночью и утром 29 декабря российские оккупанты совершили массированную атаку по территории Украины, применив 158 средств воздушного нападения - ударные беспилотники и ракеты различного типа.

Силам противовоздушной обороны Украины удалось сбить 114 целей - 87 крылатых ракет Х-101, Х-555, Х-55, а также 27 ударных беспилотников Shahed-136/131.

Попадания были зафиксированы в Киеве, Львове, Харькове, Днепре, Одессе, Запорожье и других городах.

Вечером министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил, что известно уже о 30 погибших и более 160 раненых людях в результате массированного удара России по территории Украины.

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