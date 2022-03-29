Мэр подчеркивает, что возвращаться в город еще нельзя, идет эвакуация.

Половина Ирпеня разрушена, российские оккупанты все еще обстреливают город из "Градов".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время телемарафона сообщил мэр Ирпеня Александр Маркушин.

"Хочу всех попросить пока не возвращаться. Пока в городе опасно. Слышны обстрелы, идут обстрелы даже "Градами". На сегодня возвращаться нельзя", - подчеркнул Маркушин.

Он добавил, что сейчас идет эвакуация людей из Ирпеня.

"Мы сейчас вывозим людей, кто еще не эвакуировался. Тех людей, которые жили на той территории, где ее захватили. Сегодня мы максимально вывозим, завтра будем, послезавтра вывозить людей. Но прошу всех максимально эвакуироваться из города и дать возможность нам свободно работать", - призвал мэр.

Маркушин добавил, что сейчас также есть задача похоронить погибших горожан. На вопрос о том, в каком состоянии находится город, он отметил, что в городе осталось много неповрежденных зданий.

"Очень многое повреждено. Примерно 50% города, к сожалению, разрушено. Разрушена критическая инфраструктура. Но будем максимально восстанавливать", - констатировал мэр.

Он также отметил, что в Ирпене осталось еще около 3,5-4 тыс. жителей. В основном, это люди, которые живут в частном секторе, и они "очень не хотят уезжать".

"Но мы убеждаем для их же безопасности, чтобы они выехали из города", - сказал Маркушин.

Как сообщал УНИАН, 28 марта Маркушин рассказал, что город Ирпень на Киевщине был освобождено от российских оккупантов. Он добавил, что сейчас продолжается зачистка города.

"Мы закрепляемся на наших новых рубежах и дальше будем идти и освобождать Бучу, Гостомель, Ворзель. Мы понимаем, что на наш город будут еще нападения, и мы будем мужественно его защищать. Ирпень - это Украина", - подчеркнул Маркушин.

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