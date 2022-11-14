Противники пытались перевозить через Днепр технику на баржах и катерах, отметил полковник.

Российские оккупанты в панике покидали правый берег Херсонской области, был хаос.

Оккупанты переправлялись через Днепр на чем могли - на катерах, плотах, лодках, рассказал военный эксперт, полковник запаса Вооруженных сил Украины Олег Жданов. Полковник отметил, что враги пытались перевозить технику на каких-то катерах, баржах.

"…мы обстреливали это дело по возможности и соответственно вот эти баржи и лодки переворачивались, техника тонула, потому что их перегружали в потемках. Люди тонули, российские солдаты. Там была ситуация хаоса и паники…", - сказал он.

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Вооруженные силы Украины с конца лета начали активные контрнаступальные действия на ряде направления. В частности, наши воины вытесняли противников с Херсонской области. По состоянию на конец октября были деоккупированы более 80 населенных пунктов.

9 ноября командующий российскими оккупационными войсками в Украине - генерал Сергей Суровикин сказал, что с правобережья Херсонской области нужно вывести силы РФ, поскольку территорию невозможно удержать из-за проблем со снабжением. Глава росссийского Минобороны Сергей Шойгу приказал вывести оттуда войска РФ.

10 ноября главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что наши воины продолжают наступать в Херсонской области и с 1 октября освободили более тысячи квадратных километров территории.

11 ноября в Херсон зашли украинские спецподразделения. Президент Владимир Зеленский назвал 11 число "историческим днем".

Стоит отметить, что враги смогли взять Херсон в первые дни полномасштабного вторжения.

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