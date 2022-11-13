По словам авторов статьи, деоккупация Херсона - кульминация терпеливой, тщательно спланированной последовательности военных действий, которая началась еще в июле.

Потеря Херсона сопоставима с унизительным уходом России со своих позиций под Киевом весной этого года. Путинские войска покинули единственной областной центр, который им удалось захватить после начала полномасштабного вторжения.

Как говорится в материале ВВС, РФ потеряла захваченные территории на востоке, флагман Черноморского флота был потоплен, а мост из России в оккупированный Крым до сих пор не работает.

"Как и неудавшийся захват Киева, удержание Херсона стало просто невозможным", - отмечается в материале ВВС.

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По словам авторов статьи, деоккупация Херсона - кульминация терпеливой, тщательно спланированной последовательности военных действий, которая началась еще в июле.

Отмечается, что, изолировав российские силы и убедив Москву в том, что Херсон вот-вот будет атакован, Киев начал молниеносное наступление вокруг Харькова, застигнув Москву врасплох.

А в начале октября в результате взрыва был "перекрыт" Керченский мост, связывающий Россию с оккупированным Крымом. Так была перерезана одна из ключевых артерий снабжения войск РФ.

"Несмотря на заявления Путина о том, что Херсон будет Россией "навсегда", после организованного Москвой "референдума" в конце сентября военное положение его войск к западу от реки Днепр становилось все более ненадежным. Тихо и преимущественно ночью начался отход России", - пишет ВВС.

Несмотря на то, что ВСУ уже в Херсоне, украинские власти продолжают проявлять осторожность. Так, разведка предполагает, что тысячи российских военнослужащих все еще могут находиться в Херсоне. Есть также опасения по поводу мин.

"Эти опасения осуществятся или испарятся в ближайшее время. Бой за Херсон подходит к концу. Осев на своих новых позициях за рекой, россияне, должно быть, задаются вопросом, каким будет следующий шаг Украины", - подытожили в материале ВВС.

Освобождение Херсона и правобережья области

11 ноября 2022 года украинские защитники зашли в Херсон. В сети вмиг растиражировали фото и видео, как местные жители встречают бойцов.

В тот же день президент Украины Владимир Зеленский подтвердил деоккупацию Херсона. Сообщалось, что освобождено от российских оккупантов и правобережье Херсонской области.

Экс-командующий войсками США в Европе, генерал в отставке Бен Ходжес прогнозирует, что после освобождения Херсона от оккупантов украинские военные смогут наносить удары из HIMARS по позициям россиян на подступах к Крыму.

Глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан считает, что в результате выхода на правый берег Днепра на Херсонщине украинские силы обороны получили политические, военные и моральные преимущества. Так, украинские силы установят огневой контроль над югом Херсонщины и частью Крыма.

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