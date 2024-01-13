Из-за обстрелов повреждены 9 многоэтажек, учебное заведение, более двух десятков частных домов, два магазина и линии электропередачи.

На Херсонщине враг усилил штурмы позиций ВСУ и бъет по гражданскому населению, в результате чего есть несколько погибших и раненых.

Как сообщает пресс-служба Сил обороны юга, в Черном море – два вражеских корабля, один – в Азовском море, ракетоносители - в пунктах базирования.

Враг не прекращает попыток выбить подразделения ВСУ с позиций на левобережье. В частности, в течение последних суток противник активизировался и совершил 9 бесполезных штурмовых действий, но, понеся потери, отступил.

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В пресс-службе уверяют, что Силы обороны выполняют меры по расширению плацдарма, прочно удерживают свои позиции и наносят врагу значительные потери в живой силе и технике - по местам его дислокации, огневым позициям и тылам.

"За минувшие сутки имеем разведанные результаты о том, что на левом берегу стало меньше на 38 оккупантов, станцию радиоэлектронной борьбы, три единицы автомобильной техники. Уничтожен еще один пункт управления БПЛА", - говорится в сообщении.

В то же время оккупанты активно ведут аэроразведку, продолжают давить артиллерийскими обстрелами, применяют ударные дроны. В течение боевого дня противник нанес авиационный удар с применением четырех управляемых авиабомб по населенным пунктам Берислав и Новоберислав. Также агрессор задействовал БпЛА различных модификаций для сброса осколочных боеприпасов - шесть разрывных боеприпасов он направил по Михайловке и Золотой Балке. Из-под завалов одного из домов спасли пожилую женщину, которая получила необходимую помощь.

Также семь раз враг бил из артиллерии по Херсону. Обстреляны Ивановка, Золотая Балка, Тягинка, Велетенське, Белозерка, Садовое на Херсонщине, а также Дмитровка, Яселка и акватория Очаковской общины на Николаевщине. Во время артиллерийских обстрелов погибли двое гражданских. Повреждены 9 многоэтажек, административное здание, учебное заведение, более двух десятков частных домов, два магазина, хозяйственные постройки, частные автомобили и линии электропередачи.

По данным главы Херсонской ОВА Александра Прокудина, около 23:00 оккупанты атаковали Берислав – попадание произошло в жилой зоне, где ранена 71-я женщина. Она оказалась под завалами многоквартирного дома. Спасателям удалось деблокировать ее.

Днем 12 января захватчики укрыли артиллерией улицы Херсона. На месте прилета погибла женщина. Также в машине нашли обгоревшее тело.

Также ночью под ударом было Садовое, где сгорел частный дом. Травмирован пожилой мужчина.

Уже сегодня утром удар пришелся по Днепровскому. Ранение конечностей получила женщина 1960 года рождения, которая во время обстрела находилась на улице. У нее состояние средней тяжести. В частности взрывная и черепно-мозговая травмы, осколочное ранение голени.

Ситуация на левобережье Херсонщины

Накануне на левобережье из-за похолодания российские оккупанты сократили количество штурмов. По данным Сил обороны юга Украины, враг не прекращает попыток выбить подразделения ВСУ с позиций на левобережье Днепра. Однако, неся постоянные потери, скованный сложными погодными условиями и системным подрывом логистики и морального духа, противник решился лишь на три штурма.

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