На левом берегу Днепра продолжаются ожесточенные бои за контроль над территориями, сообщает ОК "Юг".

На Херсонщине на левом берегу Днепра российская армия упорно штурмует позиции Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщили в Силах обороны юга Украины. "В течение суток зафиксировано девять безрезультативных штурмов, после которых оккупанты каждый раз с потерями возвращались на исходные позиции. Подразделения Сил обороны работают над расширением плацдарма и прочно удерживают позиции", - рассказали военные.

Украинские защитники наносят огневое поражение по местам дислокации врага, его позициям и тылам. В частности, уже есть подтверждение, что за минувшие сутки ряды врага сократились на 27 оккупантов. Также ВСУ уничтожили реактивную систему залпового огня "Град", самоходную артиллерийскую установку "Мста-С", комплекс видеонаблюдения "Муром-М" и беспилотник (тип последнего не установлен). Также подтверждено попадание в станцию радиоэлектронной борьбы оккупантов и 11 единиц автомобильной техники.

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"Уничтожены два наблюдательных пункта врага", - добавляют в Силах обороны.

Со своей стороны, оккупанты продолжают активную аэроразведку, давят артиллерийскими обстрелами, применяют ударные дроны по населенным пунктам и подразделениям ВСУ.

В течение боевых суток (с 7.00 до 7.00) противник совершил ракетный удар с применением баллистической ракеты, предположительно "Искандер-М" по Херсону. Разрушено админздание завода, повреждено банковское учреждение, дошкольное учебное заведение и четыре многоэтажки.

Также захватчики активно применяют FPV-дроны и БпЛА других модификаций для сброса осколочных боеприпасов по населенным пунктам Херсонщины.

"Пять FPV-дронов и 11 разрывных боеприпасов агрессор направил по Новотягинке, Качкаровке, Золотой Балке, Садовому, Львову и Тягинке, также пытался атаковать наши позиции на Левобережье", - говорится в сообщении.

Кроме того, четыре раза оккупанты ударили артиллерией по Херсону, и обстреляли Станислав, Днепровское, Антоновка, Красный Маяк, Веселое, Казацкое, Ивановку - в Херсонской области и Куцурубскую общину Николаевщины из Кинбурнской косы. Во время артиллерийских обстрелов в Херсонской области ранены двое гражданских. Повреждены около десятка частных домов, три автомобиля и два гаража.

По данным Сил обороны, в Черном море на боевом дежурстве находятся два российских корабля, еще один – в Азовском море. Ракетоносители заведены в пункты базирования.

ВСУ обезвредили FPV - дроны РФ на Запорожском направлении

Накануне пограничники с помощью специального вооружения обезвредили сразу много FPV-дронов на Запорожском направлении - охранники границы виртуозно отбили атаку дронов-камикадзе. Ставка противника была на массовость, но операторам высоко технологичного антидронового ружья удалось заглушить сигналы и связь вражеских дронов.

БпЛА, потеряв ориентацию в пространстве, взорвались, одного "камикадзе" приземлили без детонации.

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