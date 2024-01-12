На части юга Украины ликвидировано, в частности, 11 вражеских пушек, два танка и 18 автомобилей противника.

На левобережье из-за похолодания российские оккупанты сократили количество штурмов, но продолжают нести потери в живой силе и технике.

Как сообщили в Силах обороны юга Украины, враг не прекращает попыток выбить подразделения ВСУ с позиций на левобережье Днепра. "Однако, понеся постоянные потери, скованный сложными погодными условиями и системным подрывом логистики и морального духа, противник решился лишь на три штурма, которые оказались неудачными", - рассказали военные.

Говорится, что украинские защитники бьют по местам дислокации противника, его позициям и тылам. За минувшие боевые сутки вражеское войско на левом берегу сократилось на 15 оккупантов, 11 орудий, в том числе самоходную "Гиацинт-Б", два танка, четыре FPV-дрона и 18 единиц автобронетехники. Также подтверждено попадание в лодку, электроподстанцию и генератор связи оккупантов.

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"Уничтожены два наблюдательных пункта, полевой пункт боепоставки, место хранения горюче-смазочных материалов, антенна управления FPV-дронами", - добавили в Силах обороны.

В то же время оккупанты продолжают активную аэроразведку, давят артиллерийскими обстрелами, применяют ударные дроны. В частности, в течение боевых суток (с 7:00 до 7:00) они применяли FPV-дроны и БПЛА других модификаций для сброса осколочных боеприпасов с поражающими функциями по прифронтовым территориям. По мнению украинских военных, это связано с попыткой противника компенсировать таким образом невозможность применения авиации при соответствующих погодных условиях.

По данным Сил обороны, на боевом дежурстве в Черном море сейчас находятся два российских корабля, еще один - в Азовском. Ракетоносители противника заведены в пункты базирования.

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Как сообщал УНИАН, накануне на юге Украины российские оккупанты усилили давление на населенные пункты обстрелами и сбросом взрывчатки с воздуха. Подразделения ВСУ в определенной операционной зоне продолжают мероприятия по расширению плацдарма на левобережье Днепра.

Удерживают позиции, нанося врагу значительные потери в живой силе и технике, но тот не прекращает попыток безрезультативных штурмовых действий, - было 11 таких атак.

Стоит отметить, что россияне на украинской земле уже понесли огромные потери. Общие потери врага на 12 января 2024 года в живой силе составляют примерно 368 460 оккупантов.

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