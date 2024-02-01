Раненых и погибших полицейские вместе с медиками доставили в больницу. Пострадавшим оказывается необходимая помощь.

Из-за вражеского удара по Бериславу погибли и пострадали иностранные волонтеры.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

"Армия рф убила двух граждан Франции. Еще трое иностранцев получили легкие травмы. Среди раненых также активист украинского представительства организации. Искренние соболезнования семьям погибших", - поделился деталями Прокудин.

Видео дня

Других подробностей глава ОВА не привел.

В Нацполиции добавили, что полиция Херсонщины уже начала уголовное производство. "В результате атаки вражеских БпЛА погибли двое мужчин. Также ранены трое мужчин и одна женщина. Предварительно установлено, что погибшие были гражданами Франции. Трое раненых, среди которых и женщина, также иностранцы. Четвертый мужчина, получивший травмы - 41-летний одессит. Все пострадавшие приехали на Херсонщину как волонтеры. В результате атаки существенно повреждены их транспортные средства", - рассказали подробности в Нацполиции.

Раненых и погибших полицейские вместе с медиками доставили в больницу. Пострадавшим оказывается необходимая помощь.

Удары оккупантов по Херсонской области

Оккупанты постоянно обстреливают Херсонщину. Так, 31 января на Херсонщине в результате вражеских обстрелов один человек погиб и два получили ранения. Как сообщал глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, за минувшие сутки (по состоянию на 6 утра 31 января) противник совершил 53 обстрела, выпустив по региону 221 снаряд. При этом враг применил минометы, артиллерию, РСЗО, танки, БПЛА и авиацию. Только по Херсону было запущено 17 снарядов.

Вас также могут заинтересовать новости: