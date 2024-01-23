На месте погиб мужчина, а женщина скончалась по дороге в больницу.

Российские оккупанты ударили по селу в Херсонской области, в результате чего на месте погиб мужчина, а женщина скончалась по дороге в больницу. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

Он отметил, что российская авиация атаковала село Саблуковка: попали по жилому дому, в котором находились люди. Дом - полностью разрушен. Сейчас известно о двух погибших местных жителях.

"На месте удара погиб мужчина. Его личность в настоящее время устанавливается. Спасатели достали из-под завалов тяжелораненую 47-летнюю женщину. К сожалению, ее сердце остановилось по дороге в больницу", - сообщил глава ОВА.

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Атаки РФ по Украине

Как сообщал УНИАН, утром сегодня, 23 января, Россия массово запустила по Украине ракеты. В частности, в Киеве в результате удара возникли несколько пожаров в нескольких районах. Сообщалось о 22 пострадавших.

В Харькове в результате утренних обстрелов города известно уже о семерых погибших. Поисковые работы продолжаются.

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